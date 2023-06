Simone Inzaghi ha già la testa ad Istanbul, dove sabato prossimo l’Inter si giocherà la Finale di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico nerazzurro, insieme al proprio staff ed ai match analyst, ha cominciato a studiare la squadra di Pep Guardiola: analizzando i punti di forza ed i pochi punti deboli. E lo ha fatto già da ieri sera, come aveva annunciato nel postpartita del match vinto contro il Torino: «Recupererò con molta attenzione la partita del City in FA Cup stasera».

#Inter, qui Appiano: i calciatori riposano, #Inzaghi studia il #ManchesterCity. Day off per i nerazzurri, il mister piacentino oggi (in realtà da ieri sera) analizza filmati su filmati relativi a Citizens. Domani il media day pre finale di #ChampionsLeague

— Simone Togna (@SimoneTogna) June 4, 2023