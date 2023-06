L’ex capitano del Manchester United Roy Keane non dà molte chance di vittoria all’Inter in finale di Champions League.

Roy Keane non crede proprio che l’Inter possa impedire al Manchester City di vincere la Champions League; ecco le sue parole al Sunday World. “Credo che lo United dovrà inseguire il Manchester City per i prossimi anni a meno che la società non spenda i soldi per acquistare i giocatori che i Red Devils meriterebbero”.

Josep Guardiola

“Triplete per Guardiola E come fai a batterli? Finora non hanno voluto parlare della possibilità di vincere tre trofei in una stagione perché probabilmente il loro allenatore gli ha chiesto di non parlarne. Ora hanno un’intera settimana per preparare la sfida contro l’Inter che ha perso 12 partite in campionato in questa stagione. Il City è favorito per la vittoria. Hanno un allenatore brillante, ottime opzioni in panchina e trovano sempre il modo di vincere. Ecco perché è una grande squadra. Credo proprio centreranno il Triplete, purtroppo“.

