Inzaghi ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Salernitana a Inter TV:

«Giocando così tanto ho l’obbligo di ruotare uomini e cercare soluzioni. Nei primi venti minuti dovevamo fare gol perché avevamo creato tanto. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati molto bene in campo, hanno meritato questa vittoria. Sappiamo che dobbiamo fare una buona fase di non possesso. Era una partita difficile in uno stadio caldo. I ragazzi sono stati bravi a ottenere una vittoria importante. Campionato competitivo? Lo abbiamo toccato con mano, le partite sono tutte insidiose. Bisogna essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali perché ogni 72 ore siamo in campo».

