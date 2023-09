A margine della vittoria conquistata dall‘Inter contro la Salernitana grazie al poker di Lautaro, Simone Inzaghi parla così in conferenza stampa.

LAUTARO- «E’ stato bravissimo e deve continuare così. E’ in crescita continua, ma ha fatto grandi cose anche nei primi due anni. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Può succedere in futuro di iniziare ancora dalla panchina, l’importante è entrare con questa mentalità»

INFORTUNATI INTER– «Non so dare un quadro preciso della situazione, mi affido alla speranza. Sensi, Cuadrado, Frattesi e Arnautovic ci farebbero molto comodo, noi giochiamo ogni 48 ore e occorre avere alternative in tutti i reparti. Devo dire che oggi chi ha giocato ha fatto bene, la gara era diventata insidiosa perchè noi in avvio abbiamo sbagliato tanto. Nell’intervallo abbiamo sistemato qualcosa e la fase di non possesso è stato determinante»

SQUADRA IN CALO FISICO? – «Stiamo giocando e giocheremo tante partite ravvicinate. Se guardiamo i dati possiamo leggere che col Sassuolo abbiamo corso più di tutte le altre volte, eppure abbiamo perso. C’è stato dispendio fisico notevole, non sempre il risultato poi rispecchia ciò che si vede. Oggi ho visto molto bene i subentrati e quelli che erano alla prima da titolare, questo sta a significare che ci sono tante alternative e posso stare tranquillo»

SALERNITANA INTER- «La Salernitana, all’Arechi, è una squadra forte. Però voglio ringraziare anche i nostri tifosi che ci hanno aiutato soprattutto quando non riuscivamo a sbloccarla»

Salernitana Inter, la conferenza post partita di Inzaghi: le parole

