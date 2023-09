Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato così a Sky dopo il ko contro l’Inter:

«I primi 10-12 minuti l’Inter ha creato, arrivando bene sugli esterni, con diversi giocatori dentro l’area. Dopo la squadra ha iniziato a crescere, il primo tiro in porta dell’Inter è stato il gol. La squadra ha inciso quando poteva incidere, con le possibilità che abbiamo avuto, pressando alto. Lautaro ci ha creato difficoltà, poi ci abbiamo messo anche del nostro. Questo sbalzo emotivo, questa perdita di concentrazione, abbiamo dato la possibilità all’Inter di creare un risultato . Le voci sul mio futuro? Le vivo con serenità e consapevolezza del lavoro che facciamo dal primo minuto che sono arrivato, per migliorare il potenziale della squadra, cercando di integrare i ragazzi nuovi, sapendo che giocatori come Dia, Candreva e sono determinanti. Sono molto sereno con me stesso».

L’articolo Salernitana, Sousa: «L’Inter ci ha fatto gol al primo tiro, poi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG