L’allenatore piacentino Simone Inzaghi si è espresso anche sulle condizioni di Dimarco dopo il match contro il Torino: le dichiarazioni nella conferenza stampa

Il tecnico dell’Inter Inzaghi ha parlato anche della mancata convocazione di Dimarco contro il Torino:

«Nel secondo tempo è venuto fuori il Torino, che è un’ottima squadra con un ottimo allenatore e che ha giocato un ottimo campionato. In questi ultimi anni sta crescendo tanto. Dimarco non era al 100%, abbiamo preferito non rischiare».

