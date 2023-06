Il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha analizzato la vittoria contro il Torino, presentando anche la gara contro il City

Samir Handanovic ha mandato un messaggio ai tifosi dell‘Inter, soffermandosi sulla finale di Champions League contro il Manchester City:

«Abbiamo scherzato tanto negli spogliatoi. È uno che tiene unito il gruppo: in questi due anni ha fatto molto dentro e fuori dallo spogliatoio. È stato un ragazzo importante e positivo per tutti, abbiamo stretto un’amicizia in poco tempo e sono contento che abbia giocato, si meriterebbe di giocare di più. Messaggio ai tifosi? Dico loro che daremo tutto e che li renderemo fieri».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Handanovic: «Finale di Champions? Renderemo fieri i tifosi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG