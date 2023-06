Il tecnico del Manchester United Ten Hag, sconfitto oggi dal City di Guardiola nella finale di FA Cup, ha lanciato una frecciata all’Inter e alle rivali

Ten Hag ha analizzato così la sconfitta contro il City, lanciando un avvertimento anche all’Inter :

«Il Manchester United è l’unica squadra al mondo capace di tenere testa al Manchester City. Guardare loro sollevare questo trofeo deve essere per noi fonte di motivazione, un carburante per migliorare. Fa male, è ovvio, avremmo voluto vincere, forse la squadra l’avrebbe pure meritato, ma ci servirà per crescere».

