L’esterno dell’Inter Robin Gosens ha parlato così a DAZN dopo la vittoria dei nerazzurri sul Torino: le dichiarazioni sulla finale di Champions in arrivo

CHAMPIONS – «Onestamente con la strada che ho fatto in carriera tutto quello che sto vivendo è un sogno come sarà quella di giocare una finale a Istanbul. Secondo me per arrivare lì devi avere un mix di cose, un grande gruppo, un po’ di fortuna. Abbiamo avuto queste cose quest’anno e siamo orgogliosi di esserci arrivati. Guardando il percorso fatto lo meritiamo di esserci, andremo lì con tutte le nostre qualità e vedremo cosa verrà fuori».

