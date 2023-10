Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi apprezza particolarmente i progressi del figlio d’arte.

Simone Inzaghi ha analizzato lo 0-3 di Torino anche in conferenza stampa. “Negli ultimi 25 minuti del primo tempo abbiamo perso un po’ di intensità e subito qualche cross. I ragazzi sono stati bravi e abbiamo disputato un grande secondo tempo”.

Le sostituzioni

“I cambi hanno dato un’altra marcia I cambi sono stati importanti. Cerco sempre di utilizzarli tutti, li avevo già pensati alla vigilia. Poi determinate situazioni ti fanno decidere. Sono entrati benissimo tutti e cinque ma anche chi è uscito ha fatto pienamente il suo dovere. Thuram ha giocato nel secondo tempo dietro a Lautaro? Sia lui che Lautaro dovevano muoversi con i tempi giusti. Sono stati bravi come tutta la squadra”.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

La prova del sardo

“Barella, nervosismo e settimana complicata A me Barella è piaciuto. Senza quell’ammonizione che non meritava non sarebbe uscito. È tornato bene, l’ho visto sereno e si è allenato bene. Ho dovuto fare una scelta tra lui e Mkhitaryan. L’ho visto sereno in questi giorni ha lavorato molto bene”.

L’importanza dell’armeno

“Inter dipendente da Mkhitaryan o dai suoi attaccanti? È un giocatore importantissimo che stasera ha fatto un ottimo secondo tempo. Nel primo tempo ha fatto quello che doveva fare. E’ un giocatore molto importante per noi. Deve continuare così e devono continuare così anche i suoi compagni“.

Su Thuram

“Inizialmente pensavo ci potesse mettere più tempo. Poi vedendolo a luglio avevo sensazioni positive. Vuole migliorarsi, cerca di capire ogni allenamento e ogni situazione. Dobbiamo ricordarci che giocava sull’esterno, l’anno scorso ha giocato da punta con un altro modulo. Sono soddisfatto di lui come del resto della squadra”.

