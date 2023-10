Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Torino

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Di seguito le sue parole.

MATCH- «Sono stati molto bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo la sosta non era semplice. Però secondo me siamo partiti bene, facendo cose importanti nei primi 20/25 minuti. Poi abbiamo perso un po’ le distanze, di fronte avevamo comunque un’ottima squadra: era una partita che temevo molto, complimenti ai ragazzi perché è una vittoria importantissima per i nostri tifosi»

SCHUURS- «Dispiace per Schuurs, è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo. E’ successo questo infortunio, Nicolò non meritava il giallo…stava facendo una buona gara. In quel momento l’ammonizione ha influito sul cambio, dovevo scegliere tra cui e Mkhitaryan».

PARTITA- «Sappiamo che le partite si giocano nei primi 60′. Il Torino ha tenuto un’intensità incredibile, poi come spesso succede l’intensità cambia. Con 5 cambi noi allenatori dobbiamo saperli sfruttare. E’ una vittoria importante, venire qui a Torino non è mai semplice»

THURAM- «Si è presentato nel migliore dei modi, dal 13 luglio è arrivato con buoni propositi. Si è inserito benissimo, ci sta dando soddisfazioni incredibili come tutti i suoi compagni.

