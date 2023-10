I nerazzurri vincono 0-3 ma la gara col Torino non è stata affatto semplice; ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: entra in gara dopo la mezz’ora del primo tempo tuffandosi sul sinistro a effetto di Seck. Decisivo anche nel deviare in uscita alta un cross molto insidioso nel finale.

PAVARD 6: limita alla grande i suoi avversari. (Dal 56’ DUMFRIES 6,5: entra e fa assist, tanto per chiarire il suo stato di forma).

DE VRIJ 6,5: non concede nulla a Pellegri.

ACERBI 7: impeccabile dietro, fornisce l’assist di testa per il 2-0 di Lautaro.

DARMIAN 6: difende bene ma non attacca mai. Arretra nei 3 dietro dopo l’ingresso di Dumfries, in un frangente si fa saltare facilmente da Lazaro. (Dal 92’ BISSECK s. v.).

Francesco Acerbi

BARELLA 5: sbaglia la maggior parte dei palloni che tocca, prova da dimenticare. (Dal 56’ FRATTESI 6: vivacissimo, è parso più in forma del collega).

CALHANOGLU 7: la marcatura di Vlasic lo limita tanto, lui ci prova da punizione diretta mancando di poco il bersaglio. Da l’avvio all’azione che porta allo 0-2 e segna dal dischetto lo 0-3.

MKHITARYAN 6,5: parte bene con tocchi di prima deliziosi per i compagni ma nella parte finale del primo tempo perde due palloni piuttosto pericolosi che per sua fortuna non portano a reti granata. Al 94’ si conquista con un grande allungo in velocità il calcio di rigore poi realizzato da Calhanoglu, non male per un 34enne.

DIMARCO 5,5: corre tanto ma incide poco. (Dal 56’ CARLOS AUGUSTO 6,5: più che sufficiente in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva).

THURAM 7: mostra di saper giocare molto bene di prima, ha il grande merito di sbloccare la gara. Potrebbe segnare il terzo goal ma si fa rimontare da un difensore.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: liscia il tiro sul cross per la verità molto teso di Calhanoglu in apertura e successivamente sbaglia anche un controllo che poteva lanciarlo a tu per tu col portiere avversario. Non si arrende e si fa trovare prontissimo sulla sponda di Acerbi per fare 0-2. (Dall’82’ KLAASSEN s. v.).

INZAGHI 6,5: il Torino marca a uomo tutti i giocatori di movimento e allora i suoi provano a giocare di prima o a scambiarsi posizioni tra di loro. Sblocca la gara con 3 cambi che lo ripagano, soprattutto l’inserimento di Dumfries si rivela vincente.

L’articolo Torino-Inter: bene praticamente tutti, spiccano Acerbi e Calhanoglu, molto impreciso Barella proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG