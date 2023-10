Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato dopo il fischio finale del match della 9^ di Serie A tra Torino ed Inter, commentando la partita

Ai microfoni di DAZN, Ivan Juric parla così della partita tra Torino ed Inter, terminata 0-3.

SCHUURS- «Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Speriamo in un miracolo e che non sia nulla di grave. Ci mancavano anche oggi tanti difensori, Tameze ha fatto bene e Sazonov è un giovane e deve crescere ancora sui nostri concetti. Faccio i complimenti ai miei che hanno fatto 60′ ottimi, giocando da grande squadra, poi si è spostatto tutto con questa situazione»

PRIMO TEMPO– «Abbiamo creato tanto, potevamo creare il mondo ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi 30 metri. Ci voleva più qualità»

SENSAZIONI– «Serve più lucidità. È la prima volta che siamo in difficoltà reale in due anni e mezzo con gli infortuni e con i risultati non ottimali. In questo momento bisogna essere lucidi e organizzati. Oggi i ragazzi hanno dato tutto e mi sono piaciuti, poi il risultato è brutto ma di oggi mi rimane questo. Ora vediamo se riusciamo a recuparare Zapata e Buongiorno per la prossima, il campionato è lungo e sono fiducioso»

ATTIRARE LA PRESSIONE DELL’INTER- «Volevamo impostare così e a lunghi tratti è andata bene perché Calhanoglu usciva su Linetty e Vlasic era più dentro. Quello spazio l’abbiamo attaccato bene tante volte, ma potevamo fare meglio negli ultimi passaggi. Giocando così 60′ è un peccato non aver fatto gol, per questo c’è rammarico»

MANCANZA DI GOL- «Certo che son preoccupato, lo sono un po’ di tutto. Però credo che questo periodo sia da lezione per tutti. In attacco voglio rivedere Sanabria bene, spero di recuperare Zapata ma oggi anche Pellegri ha fatto bene. Cercheremo magari di inserire un attaccante in più. Oggi comunque l’infortunio di Schuurs ha fatto girare la gara, l’Inter ha sofferto tanto e mi rimane questo»

