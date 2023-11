Le parole di Filippo Inzaghi, ex calciatore ed attuale allenatore della Salernitana, sul suo rapporto con il calcio

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato al Corriere della Sera del suo ritiro dal mondo del calcio.

PAROLE – «Io ho smesso a 39 anni, oggi un’età ancora molto giovane, ma per noi non è così. Ricordo quando rimasi in Belgio un mese perché mi ero fatto male a una gamba. Il compleanno peggiore di sempre. Ma Ancelotti mi mandò un sms: ‘Tornerai grande’, diceva. Chissà, pensavo io. Non si è mai sicuri di niente quando si gioca a quei livelli. Ricordo benissimo i miei ultimi quattro minuti in campo. Era il 13 maggio 2012, ore 16.45. In verità, per me quelli dovevano essere gli ultimi minuti con il Milan, poi si sono trasformati nei definitivi ultimi. La cosa buffa è che pensavo al ritiro da tempo, come ogni uomo coscienzioso: farò altro, ho vinto tanto, mi dicevo. La verità amara è che la tristezza non la puoi controllare e così, dopo, sono stato malissimo. Per fortuna che c’era la mia famiglia: mamma, papà, Simone».

