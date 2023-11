Le parole di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, sul ritorno di Walter Mazzarri in azzurro. I dettagli

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Il Mattino del ritorno di Walter Mazzarri.

PAROLE – «Quando si cambia tecnico, chiunque arriva può dare la scossa mentale. Mazzarri o Tudor, poi, non è che c’erano tanti traghettatori in circolazione. L’ho avuto, lo conosco: penso che era perfetto per il calcio di 10 anni fa. Ma il calcio è cambiato. Sono passati anni. Certamente il Napoli non giocherà un calcio champagne. Mazzarri sarebbe venuto anche gratis. Per lui è una grande occasione: ha comunque a disposizione una delle squadre più forti del campionato. Deve gioco forza adottare il 4-3-3 e dare solidità ad una difesa che si era smarrita e dare libertà al tridente offensivo. Credo anche che dovrà riprendere in mano lo spogliatoio. Non credo che per i giocatori faccia differenza se ci sia un traghettatore oppure un allenatore di lungo corso. Parliamo pur sempre di professionisti. Nessuno vuole perdere. I giocatori devono seguire il nuovo tecnico. Che poi Garcia non si faceva capire è un altro discorso. Ma adesso tocca alla squadra: i giocatori non hanno più scuse e fino a giugno devono trotterellare».

