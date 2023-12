Inzaghi dopo Inter Lecce: «Vittoria meritata. Sull’eliminazione in Coppa Italia e il mercato…». Le parole del nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Inter Lecce, Simone Inzaghi ha commentato e analizzato così la vittoria che permette di allungare sul Milan.

3 PUNTI CON UN PESO DIVERSO – «Assolutamente sì, perché venivamo da un risultato di mercoledì che non ci faceva felici. La squadra ha fatto un’ottima gara e avrebbe meritato la qualificazione. Avevamo fatto 120 minuti e messo tanto in campo, eravamo molto delusi ma avevamo la giusta cattiveria e concentrazione. Dopo un primo tempo così, non vedevamo l’ora di sbloccarla oggi. Nel secondo tempo i primi 20 minuti il Lecce ha fatto benino e abbiamo difeso bene. Poi abbiamo controllato la gara».

SULLA TENUTA DIFENSIVA – «I ragazzi sono stati lucidi, non sono stati frenetici, gli avevo chiesto questo alla vigilia. Non è facile contro questi avversari. Ottima gara dei ragazzi e vittoria meritata».

SUI CAMBI – «Ero contento della squadra e nello stesso stasera avevo scelte limitate. Sanchez lo abbiamo recuperato ieri, de Vrij all’ultimo e Pavard ha giocato mezz’ora col Bologna. Praticamente avevo le due mezzali e il play che potevano entrare subito, perché i quinti purtroppo non c’erano. Stasera eravamo in grandissima emergenza, ma in questa emergenza stiamo tirando fuori risorse. Pavard è entrato a fare il quinto, che era tantissimo che non lo faceva e stava facendo gol. In questo momento noi come tante altre squadre siamo in emerge, ma i ragazzi stanno andando oltre e sono molto contento».

SU BISSECK ED IL MERCATO – «Con la società stiamo già parlando, Ausilio, Marotta e Baccin sono già al lavoro. Sappiamo che abbiamo tantissime partite e mercoledì e oggi avevo Carlos Augusto e Darmian sui quinti. Poi mi sarei inventato qualcosa, Frattesi a destra, Mkhitaryan a sinistra… Pavard è rientrato da 3 giorni, non da un risentimento ma da una lussazione di rotula. In questo momento stiamo facendo bene ma sappiamo che Cuadrado fino ai primi di aprile non ce l’avremo».

SULL’ASSIST DI ARNAUTOVIC – «Per me la prestazione che ha fatto è come se avesse fatto due gol. E’ stato bravissimo dal primo all’ultimo minuto. Ha fatto salire la squadra, ha lavorato, fase di possesso e non possesso. L’unico dispiacere, ma non solo mio ma di tutta l’Inter è che non abbia trovato il gol. Deve continuare a lavorare come sta facendo, poi le soddisfazioni personali all’Inter in questo momento è giusto metterle in secondo piano. Si è inserito molto bene all’interno della squadra ed è un valore aggiunto. Alla squadra darò due giorni di riposo».

