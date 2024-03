Inzaghi dopo Inter Napoli: «C’è un po’ di delusione. L’arbitro ha fatto una buona gara, sullo scudetto e su Acerbi…». Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Al termine di Inter Napoli, Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio di oggi ottenuto a San Siro ai microfoni di Dazn. Le parole del rivale del Milan.

RABBIA NEL FINALE? – «C’è un po’ di delusione, soprattutto per la partita che avevano fatto i ragazzi. Abbiamo trovato i campioni d’Italia e siamo stati bravi. Poi purtroppo abbiamo commesso una leggerezza sul gol del pareggio che ci è costata la vittoria. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 10 partite, ne abbiamo vinte 9 e pareggiata una. Per com’è andata la partita c’è un po’ di delusione, abbiamo perso le distanza nell’ultima mezz’ora. Il Napoli ha avuto più possesso ma Sommer è stato inoperoso».

LAMENTELE SULL’ANGOLO DA DOVE NASCE IL GOL? – «C’è da rivederlo. Penso che l’arbitro abbia fatto una buona gara in una partita non semplicissima, ma c’è stata grande educazione tra i giocatori in campo».

SCUDETTO? – «C’è questa speranza. 9 partite, 27 punti con uno scontro diretto ancora. Dobbiamo lavorare per bene, mancano 2 mesi alla fine e non dobbiamo mollare».

ACERBI JUAN JESUS? – «Non ho materiale per potervi dire qualcosa. Conosciamo tutti Acerbi, ve lo spiegherà lui senza problemi».

