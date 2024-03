Paganini elogia Pioli: «È sempre stato sulla graticola ma dimostrato questa cosa». Le dichiarazioni del giornalista sul tecnico rossonero

Paolo Paganini, giornalista di Raisport, ha analizzato a 90° Minuto il momento del Milan elogiando gli ultimi risultati di Pioli sulla panchina rossonera.

PAROLE – «Spezziamo una lancia per Pioli: secondo me è sempre stato sulla graticola fin dall’inizio del campionato, prima per gli infortuni, poi per il derby. Però lui ha dimostrato di essere un allenatore che sa tenere la barra dritta».

