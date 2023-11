L’Inter a detta di Simone Inzaghi è in emergenza e osservando la rosa non ha tutti i torti visto le defezioni dietro e guai fisici in attacco

L’Inter a detta di Simone Inzaghi è in emergenza e osservando la rosa non ha tutti i torti visto le defezioni dietro e guai fisici in attacco.

Già dopo la sfida contro la Juve di domenica il tecnico nerazzurro ha detto: «Abbiamo qualche difficoltà con così tante gare ravvicinate. Avremo Lisbona e poi un’altra trasferta delicata, sapevamo sarebbe stato molto impegnativo già vedendo il calendario». L’assenza di Pavard e Bastoni in difesa, Cuadrado non al meglio, Sanchez in dubbio e Arnautovic con una condizione da ritrovare hanno dovuto far sì che qualcuno facesse gli straordinari. In questo momento non aiuta nemmeno il calendario perché Benfica, Napoli poi Udinese, Real Sociedad e Lazio. Nel mezzo delle due partite della Serie A il tecnico proverà a recuperare qualcuno per far rifiatare e gestire al meglio le risorse in quello che potrebbe essere un crocevia importante della stagione. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Inzaghi, emergenza Inter e il calendario non aiuta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG