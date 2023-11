Da diverso tempo ormai l’Inter e il ds Ausilio ha messo nel mirino il difensore Djalò del Lille, per i nerazzurri sarebbe dovuto essere il rinforzo al posto di Skriniar

In questo senso i nerazzurri non hanno mai mollato la presa ecco perché continuano ad osservarlo da vicino, ma c’è un rischio. Il centrale andrà in scadenza a gennaio e la società francese potrebbe anche provare a cederlo a gennaio per cercare di monetizzare e non perderlo a zero in estate. Lo scrive Tuttosport.

