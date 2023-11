Simone Inzaghi pensa a una rivoluzione per la sfida con il Benfica a Lisbona: al Da Luz in Champions potrebbe vedersi l’Inter bis

Scelte in virtù di una qualificazione già conquistata e di un calendario non proprio agevole visto che nel weekend ci sarà il Napoli al Maradona. Per questo Inzaghi sta pensando di cambiare almeno 5 o 6 giocatori rispetto alla squadra titolare. In porta scalpita Audero mentre in difesa ci sarà Bisseck per dar respiro a Darmian. In mezzo al campo Asllani, Klassen e Frattesi mentre davanti Arnautovic. Sulle fasce Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Frattesi, Asllani, Klassen, Carlos Augusto, Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi

