È un Simone Inzaghi soddisfatto ma non troppo quello che commenta a Sky Sport la quinta vittoria consecutiva della sua Inter in campionato. “Io sono sempre concentrato sul lavoro, nel calcio cambiano i giudizi tra una partita e l’altra: sono orgoglioso di allenare l’Inter, so che percorso abbiamo fatto in due anni. Abbiamo fatto un buon inizio, dobbiamo guardare avanti: ci saranno un seguito di partite intense, dovremo essere bravi a recuperare. Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi, non ho nulla da rimproverare alla squadra: il campo non era semplice, siamo venuti concentrati e dovevamo essere più cattivi nel cercare il gol che avrebbe creato meno tensione. Il gol di Dimarco ci ha agevolato, dovevamo fare il secondo”.

Marko Arnautovic

Sull’austriaco

“Arnautovic? E’ la nota negativa della giornata, ha sentito tirare il muscolo: è importante per noi, lo perderemo per un po’ di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo: purtroppo capita e ci dispiace. Giocavamo contro una squadra con forti motivazioni, in due giorni e mezzo abbiamo preparato un’ottima gara. Dovevamo chiuderla prima, siamo rimasti in 10 e gli ultimi minuti abbiamo sofferto un pochino. Probabilmente dovevamo fare il 2-0 prima”.

Sul centrocampo

“Frattesi e Barella Possono giocare insieme senza problemi: in quel momento ho optato per togliere Davide, che negli ultimi giorni ha avuto un rallentamento dovuto ad un affaticamento che ha smaltito. Mi è piaciuto per l’applicazione, Barella poi ci ha dato una grande mano. Calhanoglu e Lautaro? Sono due giocatori importanti per noi, ci aiutano tantissimo: abbiamo tantissime partite, ho giocatori da utilizzare, il turnover deve essere una grande soluzione che devo usare più possibile”.

