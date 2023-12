Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha tagliato un traguardo incredibile, entrando nella storia del club: mai nessuno c’era riuscito

Simone Inzaghi ha scritto un capitolo epico nella storia dell’Inter, stabilendo un record senza precedenti.

Nessun allenatore nerazzurro aveva mai conseguito l’impresa di far segnare alla propria squadra per ben 25 partite di campionato consecutive. Il talento tattico di Inzaghi ha guidato l’Inter in un periodo di costanza e successo, trasformando la squadra in un’autentica forza offensiva.

La sua abilità nel mantenere l’efficacia nel reparto d’attacco per un così lungo periodo ha contribuito a consolidare la sua eredità vincente nell’ambito della Serie A e a consacrare il suo nome nella storia del club.

