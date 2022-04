Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è veramente molto soddisfatto per la prestazione e la vittoria dei suoi contro la Roma.

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria interista di ieri a DAZN. “Abbiamo mantenuto alta la concentrazione, dopo il derby temevo questa partita. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, ma sappiamo che è solo un punto di partenza. Siamo ancora indietro e dobbiamo inseguire, tra poco c’è il recupero con il Bologna”.

Simone Inzaghi

“Lo scudetto? E’ stata una vittoria importantissima, è un momento intenso, c’è anche una finale di Coppa Italia davanti a noi. Sarà un insieme di partite ravvicinate e dovremo gestire le forze. Ma in queste ultime gare abbiamo mandato un grande segnale. Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo”.

