Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rimandato i discorsi per il rinnovo nel tentativo di tenere tutti concentrati sugli obiettivi di campo.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della splendida vittoria dell’Inter sull’Atalanta. “Non so cosa abbia detto Gasperini, ci siamo salutati con molto piacere, è sempre bello incontrarlo. Abbiamo fatto un’ottima partita, i primi 10-12 minuti è stata di studio, poi la squadra ha messo in campo quello che abbiamo preparato, con molta pulizia tecnica. Abbiamo fatto gol, trovato il raddoppio, preso una traversa, poi nella ripresa siamo entrati con voglia, sappiamo che l’Atalanta è una squadra che rimane in partita. Un’ottima vittoria che ci fa proseguire nel nostro percorso“.

Il percorso

“L’Inter fa un ottimo calcio, a volte non abbiamo dato seguito ai risultati, ma è stato un grandissimo percorso. Sono due anni e mezzo che sono molto soddisfatto di quello che sta facendo la mia squadra. 4 vittorie con 4 gol di scarto, 11 vittorie di fila, un trofeo alzato, fa piacere, ma sappiamo che abbiamo messo 12 punti di vantaggio in un mese: i giudizi sono molto veloci nel calcio, ma dobbiamo rimanere concentrati, sapendo che mancano molte partite“.

Sul rinnovo

“Ha risposto il direttore. Io sto bene qua, lo sanno, in questo momento non mi sembra il caso di parlare di queste cose. Dobbiamo rimanere concentrati sul campo, mancano meno di 3 mesi, 85-90 giorni, e dobbiamo mantenere questa concentrazione sempre. Giochiamo tanto, spesso, con qualche giocatore che non possiamo lasciare indietro, a parte Cuadrado che tornerà tra un mese. Tra Bologna e la prossima rientreranno tutti e 3, ora dobbiamo valutare Frattesi che è l’unica nota stonata della serata. Ci dispiacerebbe perderlo“.

