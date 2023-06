L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è rammaricato per la sconfitta ma soddisfatto per la stagione disputata in generale.

SportMediaset ha intervistato Simone Inzaghi al termine della finale persa col Manchester City; ecco le sue dichiarazioni. “Fatto una grande gara, non dobbiamo cercare se e ma. Meritavano di più i ragazzi e li ho abbracciati tutti. Anche i nostri tifosi avrebbero meritato un risultato diverso ma devono essere felici di come hanno visto l’Inter in campo. Negli ultimi 25 minuti la palla sembrava non volesse andare dentro. Ribattuta, traversa, è successo di tutto, capita. Peccato sia capitato così”.

Simone Inzaghi

“Abbiamo giocato contro il City con le nostre armi e le abbiamo usate bene. Rinnovo? Chiaramente bisogna far passare qualche giorno, poi con la società c’è sintonia, ci sono i programmi, finora c’è stato poco tempo. Sono orgoglioso di noi e dei tifosi, l’Inter meritava di più. Onore a loro, sappiamo il percorso che hanno fatto e si meritavano la Coppa. Con questo spirito ed organizzazione e cattiveria ci sarà un’altra volta che ci arriveremo. In una serata del genere mi viene non facile parlare di giocatori che hanno giocato sotto. Ho detto alla vigilia che non volevo cambiare nessuno dei miei. Ed è così. Non parlo mai a fine gara e a caldo per non dire inesattezze, ma ho abbracciato i miei, devono essere orgogliosi per quanto fatto, delusione enorme ma devono essere fieri per quello che hanno mostrato a fine anno”.

