L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è tutto sommato soddisfatto per il pareggio conquistato all’esordio in Champions League. Simone Inzaghi ha commentato a Prime Video lo 0-0 maturato poco fa contro il Manchester City. “Sono stati bravi i ragazzi, hanno lavorato bene insieme. Sapevamo l’avversario che incontravamo ma sono stati bravissimi. Abbiamo lavorato bene e potevamo far […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi: “I ragazzi sono stati bravissimi, ecco cosa mi sarebbe piaciuto”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG