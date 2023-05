Inzaghi in conferenza: «Soddisfazione grandissima, merito alla squadra». Queste le parole dell’allenatore

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa ha parlato della finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina:

VITTORIA – «Soddisfazione grandissima. Sapevamo sarebbe stata difficilissima, ho cercato di lasciare i ragazzi tranquilli e a pensare solo a questa partita. Avevamo speso tantissimo, volevamo vincerla, ma abbiamo approcciato male. Poi siamo stati bravi a rimanere lucidi e a fare una rimonta strepitosa. Nel secondo tempo non siamo stati lucidi, la Fiorentina è una squadra di qualità, abbiamo sofferto da squadra e stasera godiamocela. Ho fatto i complimenti uno ad uno».

TROFEI E RICAVI – «Il mio pensiero non mi sembrava temerario. Eravamo in un momento difficile, ma ero abbastanza tranquillo e sereno. Ho la fortuna di allenare grandi professionisti che mettono un impegno folle sempre, sono da abbracciare uno ad uno come i nostri tifosi che sono venuti qua e quando sono entrati in partita loro siamo entrati in partita noi. Ci hanno dato un grandissimo aiuto come solo loro sanno fare».

MESSAGGIO AL CITY – «Credo avranno visto una bella finale e uno spot buono per il nostro calcio. L’Inter e la Fiorentina sono in missione, perché arrivate a due finali dopo un lungo ciclo di partite. Adesso dovremo essere bravi a goderci questa serata, poi penseremo al campionato dove ci manca ancora qualcosa. E poi andremo a Istanbul per una finale insperata ma voluta con tutte le nostre forze».

CRESCITA MENTALE – «Sono due mesi che giochiamo a questo livello. La squadra non si è disunita dopo il gol a freddo, in una finale è qualcosa che ti può lasciare a pensare. I ragazzi sono stati lucidi e abbiamo vinto una finale a cui tenevamo tantissimo».

ALLENARE IN SCADENZA – «Questo non è un problema. Il mio problema è finire le ultime partite nel migliore dei modi. Non mi sono mai sentito un precario, i contratti ci sono e si possono anche sciogliere in pochi giorni. Non è il contratto il problema, deve esserci fiducia reciproca e nei momenti difficili ci hanno aiutato ad andare avanti. Io e il mio staff siamo stato bravi ad ascoltare poco e lavorare tanto. Dobbiamo finire al meglio la nostra missione».

L’articolo Inzaghi in conferenza: «Soddisfazione grandissima, merito alla squadra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG