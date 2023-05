Dopo la Supercoppa Italiana, l’Inter vince anche la Coppa Italia e adesso può concentrarsi, oltre che sulla ricorsa a uno dei primi quattro posti in campionato, sulla finale di Champions del 10 giugno a Istanbul. All’Olimpico contro una Fiorentina che ha la forza e la bravura di passare in vantaggio, decide la doppietta di Lautaro Martinez, ora a quota 27 gol stagionali e sempre più simile al connazionale Milito in versione triplete.

È un altro trionfo per Inzaghi, il settimo consecutivo in una finale per l’allenatore piacentino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.