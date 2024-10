Il tecnico nerazzurro deve sopperire a diverse assenze e guardare con un occhio anche al derby d’Italia di domenica. Negli ultimi giorni, l’Inter si è trovata a fare i conti con una serie di infortuni che ha costretto l’allenatore Simone Inzaghi a cercare soluzioni alternative per comporre la squadra. Questa situazione ha portato alla luce talenti emergenti dalle giovanili, dimostrando come le avversità possano talvolta trasformarsi in opportunità. Uno dei giovani che ha colto questa chance è Mike Aidoo, Calciomercato.com fa luce sulle sue caratteristiche. La convocazione In attesa di capire se Zielinski verrà convocato, i nerazzurri sanno già che Calhanoglu, Asllani ed Acerbi non ci saranno in Svizzera. Inzaghi ha quindi attinto dalla Primavera: ecco Mike Aidoo, terzino destro che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi le sue chance. La sua convocazione in prima squadra per la partita di Champions […]

