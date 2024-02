Il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter scatterebbe in automatico con lo scudetto ma c’è uno scenario diverso possibile

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è ancora in bilico secondo la Gazzetta dello Sport. Il rinnovo di una stagione scatterebbe in automatico in caso di vittoria dello scudetto, probabilmente accompagnato da un adeguamento economico.

Il quotidiano fa notare però che il tecnico potrebbe avere idee diverse, nonostante non si siano registrati finora segnali in questo senso.

L'articolo Inzaghi-Inter: rinnovo automatico in caso di scudetto. A meno che… proviene da Inter News 24.

