Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter in casa del Benfica per 2-0: «Ora ci sarà il ritorno davanti ai nostri tifosi»

In conferenza stampa al triplice fischio di Benfica-Inter, che ha visto i nerazzurri trionfare per 0-2, Simone Inzaghi parla così della partita:

PARTITA- «Chiaramente sono molto soddisfatto della gara che hanno fatto i ragazzi. Ci godiamo la serata sapendo che è solo il primo passo verso la semifinale. Abbiamo affrontato una squadra che non aveva mai perso affrontando rivali come PSG e Juventus. Ora ci sarà il ritorno davanti ai nostri tifosi sapendo che abbiamo un vantaggio ma nulla è chiuso»

BENFICA– «È una squadra di qualità, molto forte, ma ha trovato davanti un’Inter difficile da affrontare. Mi soffermerei più su questo che sul Benfica, sappiamo che abbiamo un vantaggio ma nulla è chiuso, dovremo ripeterci a Milano»

APPROCCIO- «Sono soddisfatto anche del primo tempo perché venire a giocare in questo stadio con una squadra così forte non è semplice. Abbiamo creato tante situazioni anche nel primo tempo, poi dopo il gol siamo andati ancora meglio. Ho fatto tre cambi contemporaneamente perché non dimentichiamo che è la quarta partita in dieci giorni, molti giocatori avevano anche giocato in Nazionale. Questo calendario è quasi impossibile, ma siamo l’Inter e in queste due stagioni non abbiamo lasciato indietro mai nulla. Ci sono difficoltà oggettive per la stanchezza, senza il risultato domani avremmo sentito altri giudizi. Anche i tre che sono usciti avevano fatto un grandissimo lavoro»

CRITICHE– «A quelle sono abituato, fa parte del mestiere. Avevo già avuto le risposte nelle ultime tre partite anche se non sono arrivati i risultati. A volte bisogna lasciare da parte il risultato e vedere cosa si è creato, penso che lo abbiate visto anche voi»

LUKAKU- «Lui ha quel modo di esultare, penso che sia stato giusto che stasera nessuno sia intervenuto ammonendolo. Gli attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro stasera, i nostri attaccanti sono fondamentali per il nostro modo di giocare. Non li ho mai avuti tutti a disposizione, adesso sto cercando di farli ruotare per giocare partite di questo livello»

