Intervistato da Mediaset dopo il successo dell’Inter per 2-0 in casa del Benfica, Alessandro Bastoni racconta così lo strabiliante successo:

PARTITA- «L’ho detto ieri in conferenza, siamo conviti dei nostri mezzi. Stasera abbiamo ritrovato cattiveria, siamo questi e dobbiamo esserlo sempre. Per battere il Benfica dovevamo stare compatti e uniti, ci siamo aiutati tutti per vincere»

ASSIST- «Ho le qualità per farlo, non sempre viene, anche perché è molto dispendioso questo tipo di gioco»

INTER– «La vera Inter dobbiamo trovarla ancora, dobbiamo trovare il giusto equilibro. Ma lavoriamo in un clima disteso, dobbiamo restare tutti tutti uniti: giocatori, società, allenatore, così proseguiamo nel migliore dei modi»

