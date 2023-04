Il tecnico del Benfica Roger Schmidt commenta così la sconfitta dei suoi contro l’Inter: «Credo invece ci fosse un penalty per noi»

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Benfica Roger Schmidt racconta così il match d’andata dei quarti di finale di Champions League vinto dai nerazzurri per 2-0:

PARTITA– «È stata partita difficile ed equilibrata. Primo tempo senza grandi occasioni, dopo l’intervallo abbiamo fatto bene ma abbiamo concesso loro un cross sul quale sono riusciti a segnare. Le abbiamo provate tutte, l’Inter è una buona squadra, con grande esperienza e giocatori freschi entrati nella ripresa. Ritengo però che non ci fosse il rigore per loro, credo invece ci fosse un penalty per noi per l’intervento di Bastoni su Ramos. Ma la squadra l’ha accettato e ci ha provato fino in fondo. Ora guardiamo avanti, credendo di poter fare una buona gara a San Siro»

INTER- «Certo, mi aspettavo questa Inter, è una buona squadra e hanno giocato come ci aspettavamo, ma ritengo il 2-0 eccessivo per quanto visto»

L’articolo Schmidt polemizza: «Il rigore per l’Inter non c’era» proviene da Inter News 24.

