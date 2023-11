Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi non si aspetta nulla di buono sulle condizioni del difensore francese infortunatosi ieri a Bergamo.

Simone Inzaghi al termine della gara vinta con l’Atalanta ha detto la sua sulla gara in conferenza stampa; ecco le sue dichiarazioni. “Pavard? Bisognerà aspettare un attimo. Un qualcosa c’è stato, la rotula è uscita e poi è rientrata. Vediamo un attimino. Lui era contento della vittoria, non sentiva questo grandissimo dolore, ma è normale che un po’ di preoccupazione ci sia. Gli esami dei prossimi giorni chiariranno tutto”. All’inizio si temeva il peggio ma il francese è riuscito ad andare sotto la curva a fine gara con le sue gambe; prima degli esami di domani però non ci possono essere certezze.

Yann Bisseck

La partita

Inzaghi sottolinea anche la forza della formazione di Gasperini: “Conoscevamo il ruolino di marcia dell’Atalanta, squadra di assoluto valore e in salute. E’ stata una partita fisica, giocata bene da entrambe le squadre. Loro hanno avuto più l’iniziativa nei primi minuti, ma noi abbiamo tenuto il campo benissimo dopo essere passati in vantaggio. I ragazzi sono stati bravi, anche i cambi, dopo il pareggio: abbiamo sfiorato a più riprese il 3-1”.

Il mancato impiego di Bastoni

“E’ stata una scelta. I difensori hanno fatto bene, lui aveva fato benissimo con Salisburgo e Roma. Avevo l’opportunità di scegliere dietro, ero soddisfatto di tutti, anche Bisseck che sta crescendo molto. Incrociamo le dita per Pavard”. L’infortunio dell’ex Bayern Monaco limiterà le scelte di turnover in difesa, anche il giovane tedesco potrebbe avere più spazio.

