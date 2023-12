Inzaghi: «L’anno scorso siamo arrivati in finale arrivando secondi nel girone». Le parole dell’allenatore nerazzurro

Nel post gara di Inter Real Sociedad, Simone Inzaghi, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport:

PAREGGIO- «Una partita difficile ma siamo stati bravi contro una squadra forte e non gli abbiamo concesso nulla se non un po’ di possesso. Nei primo 25 minuti non abbiamo rischiato nulla poi abbiamo avuto noi le occasioni migliori ma non siamo riusciti a sfruttarle. Lautaro ha avuto due occasioni nel secondo tempo, in una il fuorigioco non c’era neanche. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè chiudiamo il girone da imbattuti, purtroppo da secondi, ora alla Champions penseremo da febbraio»

SECONDO POSTO- «Vedremo il sorteggio cosa dirà, l’anno scorso siamo arrivati in finale pur arrivando secondi nel girone. Volevamo regalare una vittoria ai tifosi ma ci sono anche gli avversari di fronte, abbiamo tenuto bene il campo, lavorato bene di squadra concedendo poco a una squadra che nelle ultime cinque trasferte in Europa aveva sempre vinto nei giron»

TURNOVER- «Siamo a dicembre e vogliamo arrivare a giugno nelle migliori condizioni, qualcuno aveva bisogno di riposo come Lautaro e Barella che stanno giocando tanto Nazionali comprese, secondo me c’era l’esigenza di farli riposare, poi a volte i cambi negli ultimi 35 minuti ci hanno dato qualcosa in più ma sono contento di chi ha giocato e dobbiamo continaure in questa direzione»

ARNAUTOVIC E SANCHEZ- «Sì, ci stanno dando una una mano, non sono al 100%, hanno giocato meno, cresceranno ancora ma sono soddisfatto di quanto ci hanno dato stasera»

