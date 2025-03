Inzaghi lascia l’Inter ma resta in Italia? Il clamoroso scenario che potrebbe cambiare la Serie A

Il futuro del tecnico nerazzurro potrebbe non essere a Milano ed il talent scout Michele Fratini ipotizza un qualcosa di sorprendente.

Il periodo cruciale della stagione è arrivato, e l’Inter non può permettersi distrazioni. Con la squadra ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, le prossime settimane saranno fondamentali. Dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri affronteranno un aprile infuocato, con impegni che spaziano dalla Serie A alla Champions League, passando per la Coppa Italia. Ogni partita sarà decisiva, e il gruppo di Inzaghi dovrà mantenere il massimo della concentrazione per non perdere il passo verso il tricolore e gli altri traguardi. Il rischio di restare a mani vuote esiste e se ne discute.

Le altre squadre italiane si preparano alla rivoluzione

Mentre l’Inter si concentra sulle sfide imminenti, i rivali di Serie A sono già al lavoro per preparare la prossima stagione. Milan e Juventus, in particolare, hanno visto i propri progetti stagionali sfumare ben presto. I rossoneri sono ormai lontani dalla zona Champions e probabilmente non riusciranno a centrare nemmeno il quarto posto. La Juventus, invece, ha deluso in tutte le competizioni, e salvo clamorosi colpi di scena, il progetto tecnico con Thiago Motta non verrà confermato. La Serie A si prepara a un valzer di panchine, con l’Atalanta che deve fare i conti con la volontà di Gasperini di non rinnovare.

Gasperini fuori, Inzaghi nel mirino dell’Atalanta

La rivelazione più sorprendente arriva dal talent scout Michele Fratini, che ha annunciato un’interessante prospettiva per il futuro: l’Atalanta vorrebbe Inzaghi come suo prossimo allenatore. L’ex Lazio è infatti uno dei tecnici più richiesti per la stagione 2025/26, e il club bergamasco sarebbe pronto a fare una mossa importante. Ma cosa potrebbe spingere Inzaghi ad accettare? L’Atalanta offre un ambiente solido, con una tifoseria appassionata, una proprietà sana e un impianto sportivo di qualità, caratteristiche che permettono una gestione serena e ambiziosa. Se Inzaghi dovesse vincere un altro trofeo con l’Inter, probabilmente Marotta farebbe di tutto per trattenerlo, ma il richiamo di una nuova sfida non è certo da escludere.

