Inter: Nico Paz è complicato, ecco un’alternativa dall’Olanda

I nerazzurri per il centrocampo non si fermeranno con ogni probabilità all’acquisto del croato Sucic.

Il momento decisivo della stagione sta mettendo pressione su tutte le squadre in lotta per i traguardi più ambiti: per l’Inter, ogni partita ora pesa come una finale, perché un passo falso potrebbe compromettere il cammino verso lo scudetto, la Champions League e la Coppa Italia. Mentre Inzaghi e i suoi giocatori si concentrano sul campo, la società deve pianificare le mosse per il futuro. Le decisioni prese ora influenzeranno la prossima stagione, sia per quanto riguarda le cessioni sia per i rinforzi. In particolare, l’attenzione è puntata su alcuni reparti che necessitano di innesti freschi e mirati, considerando che il club deve anche rispettare un equilibrio economico rigoroso anche se c’è una grossissima novità rispetto al passato.

Un possibile innesto di prospettiva per il centrocampo

Oaktree ha fissato una strategia chiara per il club: abbassare l’età media della rosa e ridurre il monte ingaggi, senza però compromettere il livello della squadra. Tra i reparti che necessitano di rinnovamento, la difesa ha bisogno di un nuovo leader per il dopo de Vrij e Acerbi, ma anche il centrocampo va rinforzato. Mkhitaryan continua a garantire qualità ed esperienza, come dimostrato nelle ultime prestazioni, ma l’Inter ha bisogno di un piano per il futuro. In cima alla lista dei desideri resta Nico Paz, attualmente in forza al Como, anche se il suo cartellino è sotto il controllo del Real Madrid. La situazione è complessa e per questo la dirigenza valuta con attenzione delle soluzioni alternative, possibilmente più accessibili.

Un talento olandese nel mirino dell’Inter

Secondo Inter Live, tra i profili presi in considerazione, uno in particolare sta attirando l’attenzione del club: Sem Steijn, centrocampista offensivo del Twente, che si sta distinguendo nell’Eredivisie. Il giovane talento olandese sta vivendo una stagione straordinaria che lo ha già visto totalizzare 20 gol e 4 assist in 24 partite, numeri impressionanti per un giocatore del suo ruolo. Il contratto con il Twente lo lega fino al 2028, ma la sua valutazione attuale, attorno ai 15 milioni di euro, rende l’operazione economicamente sostenibile.

