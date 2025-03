L’Inter ha trovato il nuovo bomber di scorta? Il nome sorprende tutti

C’è un attaccante che sta facendo parlare di sé e potrebbe diventare il nuovo colpo dell’Inter. Il suo nome non era tra i favoriti, ma ora qualcosa è cambiato.

La stagione in corso sta mettendo alla prova l’Inter su tutti i fronti. Ogni reparto ha vissuto momenti complicati, con alcuni giocatori chiamati a uno sforzo extra per sopperire alle assenze. Anche la porta ha subìto scossoni dopo gli infortuni di Sommer e Di Gennaro ma il vero problema imprevisto che ha costretto Inzaghi a rivedere alcune decisioni è stato sugli esterni. In questa zona di campo le cose stanno ancora in maniera delicata. In attacco, le aspettative non sono state rispettate da chi avrebbe dovuto garantire un’alternativa credibile a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, rendendo necessario un nuovo intervento della dirigenza. Ci riferiamo a Taremi che potrebbe partire a fine stagione.

Delusioni e cambiamenti in vista

Le sue prestazioni sono state condizionate da problemi fisici che ne hanno limitato l’apporto, consentendogli di segnare quasi esclusivamente su calcio di rigore. Con Arnautovic e Correa in uscita a fine stagione, diventa inevitabile investire in un attaccante che possa garantire più continuità. Per questo motivo, la società è già al lavoro per individuare un profilo adatto alle esigenze della squadra.

Il nuovo obiettivo brasiliano dell’Inter

Tra i nomi valutati, uno in particolare potrebbe guadagnare posizioni nelle prossime settimane. Si tratta, secondo Inter Live, di Clayton, attualmente al Rio Ave: il brasiliano sta vivendo una stagione molto positiva in Portogallo. L’attaccante, arrivato in prestito dal Vasco da Gama, ha messo a segno 12 gol e fornito 2 assist in 24 presenze. Le sue caratteristiche fisiche e la capacità di farsi trovare pronto in area lo rendono un’opzione interessante per il futuro dell’Inter. Il suo cartellino potrebbe essere acquistato per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, un investimento tutto sommato contenuto per un giocatore in crescita.

