Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, ha detto la sua sull’operato di Inzaghi e su una particolare qualità del tecnico

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi esalta il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dedicandogli delle dolci parole.

INZAGHI – «Penso alla grande stagione fatta l’anno scorso da Onana che poi viene venduto bene, arriva Sommer e fa bene anche lui. Inzaghi fa giocare bene e fa rendere al massimo i giocatori che poi spesso vanno via, questo è il suo grande merito e aiuta anche la socetà. Avevamo qualche dubbio su Thuram, perché non era una punta centrale come Dzeko o Lukaku, invece sta rendendo benissimo: questa è la bravura di un allenatore, saper far rendere i giocatori al massimo»

