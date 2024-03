Inzaghi: «L’Inter ha perso una partita su 35, ai ragazzi ho detto di essere orgogliosi del percorso fatto in Champions». Le parole

Inzaghi dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League causata dalla sconfitta ai rigori con l’Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport ha difeso la squadra prima in classifica in campionato a +17 sulla Juve.

INZAGHI – «E’ un momento dispendioso, abbiamo fatto 8 partite in 24 giorni. Abbiamo perso in Coppa Italia ai supplementari e in Champions ai rigori, abbiamo perso una partita su 35, quest’anno fortunatamente di sconfitte ne abbiamo avute poche. L’eliminazione non ci fa indietreggiare di un centimetro, ho detto ai ragazzi di essere fieri e orgogliosi del percorso fatto in Champions».

