Pogba risponde agli auguri di compleanno: «Non sono mai cresciuto così tanto in un anno». Il messaggio del 10 della Juve – FOTO

Pogba via Instagram ha risposto agli auguri ricevuti per il giorno del suo 31esimo compleanno con un messaggio molto profondo legato anche alla sua fede.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Queste le parole del numero 10 della Juve fermo da settembre per il caso doping.

POGBA – «Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah invia sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte, qualunque cosa accada. Grazia a Dio. Grazia a Dio per il bene, il male, i momenti difficili e quelli facili».

