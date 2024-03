Thiago Motta: «Il Bologna deve giocare bene a calcio. Europa Ecco cosa serve». Le parole prima della partita con l’Empoli

Thiago Motta, allenatore del Bologna nel mirino della Juve per il dopo Allegri, ai microfoni di Sky Sport ha spiegato cosa dovrà fare la sua squadra per vincere con l’Empoli e riprendere la corsa per un posto in Europa.

THIAGO MOTTA – «Essere Bologna, continuare ad essere la squadra che siamo e che siamo stati fino ad oggi. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra che sta molto bene e gioca ni casa. Noi dobbiamo giocare bene a calcio, fare tutte le fasi di gioco con molta attenzione e determinazione. E approfittare stasera per fare una grande prestazione e uscire con il risultato che vogliamo».

The post Thiago Motta: «Il Bologna deve giocare bene a calcio. Europa Ecco cosa serve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG