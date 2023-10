Inzaghi loda Mkhitaryan: «Giocatore importantissimo, deve continuare cosi» Le parole del tecnico

Ecco le parole di Simone Inzaghi nella conferenza post Torino Inter:

MKHITARYAN «È un giocatore importantissimo che ha fatto un ottimo secondo tempo, nel primo ha fatto quello che doveva fare in fase di possesso e di non possesso. È importante per noi, in questo anno e mezzo ha fatto benissimo e, come i suoi compagni, deve continuare così»

