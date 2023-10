Juric, le parole in conferenza: «Non abbiamo fatto bene oggi, però la squadra mi è piaciuta» Le parole del tecnico granata

Intervenuto in conferenza stampa post Inter Torino, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa.

«Questa è una piazza dove sono stati fatti due anni fantastici, in crescendo, quest’anno ci si aspettava ancora di più. La squadra oggi mi è piaciuta. Ci sono stati momenti, in altre gare, che non abbiamo fatto bene, quest’anno e dove la crescita si era fermata. Vero che abbiamo perso questa partita e c’è stato l’infortunio di Schuurs, difficile da sostituire perché non abbiamo anche altri giocatori, ma ho avuto una sensazione di fiducia a livello di gioco. i più ed è giusto così,m giusto non accontentarsi della mediocrità ma questo ti porta fuori giri. Perché anche l’anno scorso, con 53 punti, non c’è stata quella soddisfazione là, ma il Toro può fare di più di questo. Abbiamo fatto una difesa a quattro e sono uscite tante cose positive, hanno eseguito bene quello che gli ho detto di fare. In sessanta minuti ricordo pochi pericoli creati dall’Inter che è una grande squadra e ha tirato poco e niente. Poi con l’uscita di Schuurs è diventato tutto più difficile, siamo mancati negli ultimi venti-trenta metri. Adesso andremo partita per partita. Ci stiamo aprendo a nuove soluzioni, abbiamo visto oggi che possiamo fare bene anche con la difesa a quattro. Mi ha soddisfatto l’atteggiamento dei miei giocatori e quindi vedremo alla prossima»

