Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è molto orgoglioso di quanto fatto nella stagione da poco conclusa.

Simone Inzaghi ha parlato di passato, presente e futuro dell’Inter al canale YouTube di Soccer King. “Chiaramente l’ultima è stata una grande stagione, ci ha permesso di vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Poi abbiamo fatto la finale di Champions League, che è stata un grandissimo successo. Rispetto all’anno scorso abbiamo vinto una grande crescita a livello europeo, non capita tutti gli anni di disputare una finale di Champions. L’Inter, per esempio, era da 13 anni che non ci arrivava. E’ quindi un motivo di grande orgoglio”.

“Vogliamo riconfermarci in Europa: sarà difficilissimo, ma ci proveremo. Poi abbiamo un grande obiettivo che è lo scudetto: lo vuole la società. Stiamo cercando di rinforzarci e di lavorare al meglio qui in Giappone, per lo scudetto c’è speranza. Mi piace molto allenare, ma i giocatori sono fondamentali, sono gli attori principali. Io ho tante persone che mi aiutano, cerchiamo sempre di aiutare i nostri calciatori. Il calcio italiano sta migliorando tantissimo, lo dimostrano le finali dell’ultima stagione. In Serie A 10 squadre giocano con la difesa a 4 e 10 con la difesa a 3, tra cui l’Inter. E’ un modulo che mi ha dato ottime garanzie e risultati nella mia carriera, ma noi allenatori siamo pronti a tutti. Alla Lazio all’inizio giocavo a 4. Non ero mai stato in Giappone, sono contento di essere qua per conoscere la nazione, mi piace molto. Abbiamo tanti tifosi qui. Ci sono tanti giocatori giapponesi che stanno facendo bene, penso a Kamada. L’ho incontrato da avversario, ha grande qualità“.

L’articolo Inzaghi: “L’ultima è stata una grande stagione per noi, vogliamo riconfermarci, l’obiettivo è lo Scudetto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG