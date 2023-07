Evan Ndicka, difensore della Roma, ha parlato così all’inizio della sua esperienza con la maglia giallorossa

Evan Ndicka, difensore della Roma, ha così parlato in un’intervista a Dazn.

COS’E’ LA ROMA – «La Roma è una grande squadra, l’anno scorso è andata vicino a vincere in Europa. Ha tutte le chance per far bene sia in Serie A che in Europa League».

MOURINHO – «Mi ha dato l’impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere tanto».

OBIETTIVI – «Prima di tutto spero di inserirmi al meglio nel gruppo. Gli obiettivi me li porrò poi con il tempo, strada facendo. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra. Penso che in un campionato con questo tipo di quadre e giocatori, io possa crescere molto, sia dentro che fuori dal campo».

