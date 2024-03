L’ex calciatore Alessandro Matri ha detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: le parole

Ospitea DAZN, Alessandro Matri si focalizza sul momento positivo vissuto dall’Inter, analizzando la stagione dorata dei nerazzurri guidati da Inzaghi.

INTER – «Inzaghi è stato bravo a gestire nel migliore dei modi una situazione delicata come quella della scorsa stagione, dov’era stato messo in discussione. Ha trasmesso tranquillità a tutto l’ambiente assorbendo le critiche rivolte a lui e alla squadra, questo è un dono non da poco. Portando il gruppo anche a giocare una finale di Champions League. Quest’anno è ripartito proseguendo con lo stesso lavoro, definendo soprattutto i ruoli»

L’articolo Inzaghi, Matri loda il tecnico nerazzurro: «E’ stato bravo soprattutto in questa cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG