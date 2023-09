Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha lanciato un chiaro messaggio alla vigilia del derby di campionato contro il Milan

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Simone Inzaghi ha parlato degli ultimi derby vinti dai nerazzurri ed ha risposto così alla domanda: “Avete timore dei rossoneri?“.

LE PAROLE – «In campo non vanno i precedenti, ma soltanto i giocatori che hanno voglia di provare a fare un risultato importante. Cinque vittorie? Non abbiamo timore, ma soltanto tanto rispetto per il Milan. Dovremo arrivare concentrati e far recuperare i giocatori, soprattutto quelli che sono andati lontano con le proprie Nazionali»

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI PRE INTER-MILAN.

