Ultimo giorno d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi prima del derby contro il Milan: ecco il report da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi è scesa questo pomeriggio nei campi di Appiano Gentile per l’ultima seduta d’allenamento in vista del derby di domani contro il Milan. Semplice rifinitura per i nerazzurri. Ecco il report condiviso sul sito ufficiale del club.

APPIANO GENTILE – Inizia il countdown verso il derby di Milano. Domani alle ore 18 a San Siro i nerazzurri sfideranno il Milan, nel match valevole per la 4ª giornata di Seri. Quest’oggi la squadra si è allenata agli ordini di Simone Inzaghi.

L’articolo Allenamento Inter, rifinitura alla vigilia del Milan – IL REPORT proviene da Inter News 24.

